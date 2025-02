Ricavi in calo del 23,2%: la Borsa punisce

Ricavi in calo del 23,2% in un anno, a 13,27 milioni di dollari, margine operativo al 12,6% rispetto al 26,7% del 2023 e un utile netto diminuito del 63% a 1,56 miliardi di dollari.

Numeri che hanno fatto sprofondare St in Borsa. Gli stessi dai quali partono i sindacati per chiedere un incontro urgente ai manager e al governo. Dietro a tutto, il destino degli impianti (13 in Italia, 12.500 dipendenti, di cui 3.400 ricercatori), a cominciare da via Olivetti, dove si attende la “dieta“ confermata in occasione dell’ultima trimestrale, i conti di fine 2024. "Stm - sottolinea Fim-Cils - prevede ancora un calo del fatturato nel primo trimestre 2025. Se il trend dovesse assestarsi in questa direzione, l’anno si chiuderebbe tra i 10 e 11 miliardi di dollari. Nella primavera del 2024 il ceo Jean-Marc Chery riconfermava l’obiettivo dei 20 miliardi nel 2027".

Bar.Cal.