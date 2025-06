Ricami di pace con le donne bengalesi

Sono le donne bengalesi di Monza le protagoniste del progetto “Fili di storie. Ricami di pace“, il grande evento di domenica della Comunità bengalese, promosso da Progetto Integrazione, cooperativa sociale di mediazione linguistica culturale e servizi per i cittadini stranieri, in collaborazione con le insegnanti del CREI/Centro Risorse Educative Interculturali dell’Istituto Comprensivo di Via Correggio e del Comune e con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

“Fili di storie. Ricami di pace“ ha al centro la cura delle relazioni interculturali nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Correggio e vuole farsi conoscere in tutta la città, grazie a una grande festa all’Oratorio Frassati a Cederna, dalle 16. In programma giochi, assaggi di dolci tipici, la possibilità di apprezzare i meravigliosi sari e la bigiotteria indossata dalle donne del Bangladesh. Sarà possibile partecipare al laboratorio di ricamo, eseguito con la tecnica artigianale Katha, tipica del Bangladesh. Per chi desidera assaggiare la cucina tradizionale bengalese, la comunità aggiunge un posto a tavola, inviando un messaggio whatsapp al numero: 327 351 02 75. Durante la festa saranno esposti i bellissimi teli di famiglia ricamati dalle donne bengalesi.

Il progetto nasce a Cederna-Cantalupo, il quartiere più multietnico di Monza, grazie a un gruppo di donne che partecipano dal 2023 al laboratorio transculturale organizzato da Progetto Integrazione, in collaborazione con il CREI e con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Per contribuire, inviare un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Iban IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale Fili di storie, ricami di pace.

C.B.