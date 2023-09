Riaperta via Friuli a Cesano Maderno: dopo 2 mesi di lavori, ecco i risultati

Dopo due mesi di chiusura con i conseguenti disagi, la via Friuli è stata riaperta addirittura con un giorno d’anticipo rispetto alle previsioni.

La strada provinciale che collega Cesano Maderno alla frazione Villaggio Snia e quindi a Ceriano Laghetto e Cogliate, è rimasta impraticabile a luglio e agosto per la realizzazione di due importanti opere idrauliche nel sottosuolo. "Era fondamentale – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – che i lavori terminassero nei tempi che ci eravamo dati. L’obiettivo è stato raggiunto, un risultato che mi rende orgoglioso, e riconoscente nei confronti di BrianzAcque con cui la collaborazione è stata molto positiva. Abbiamo impostato insieme un lavoro di programmazione che si è rivelato vincente. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la comprensione. Vorrei sottolineare la rilevanza per la città dei due interventi svolti in via Friuli, uno per riqualificare il sistema fognario, l’altro per ridurre le perdite idriche dell’acquedott".

BrianzAcque, è intervenuta, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per ripristinare il funzionamento ottimale della rete fognaria attraverso il rifacimento di alcuni tratti e la predisposizione di un nuovo tracciato per il torrente Comasinella. L’investimento è di oltre 1 milione e 100 mila euro. Finanziato dal Pnrr, l’intervento di BrianzAcque ha riguardato lavori strategici per la riduzione delle perdite idriche. Si stima che l’intervento eviterà la dispersione di 13,55 metri cubi di acqua al giorno pari a quasi 5 milioni di litri all’anno. Ga.Bass.