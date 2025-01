Restyling da 100mila euro fra i banchi

Primo trimestre e vacanze di Natale dense di lavori nelle scuole di Brugherio. Terminati i lavori nella nuova area giochi tra la scuola dell’infanzia Rodari e il nido Munari costati 56mila euro. Rifatti il tappetino della pavimentazione, adatto ai bambini da 0 a 5 anni, e le panchine per i genitori che attendevano l’uscita dalla scuola sui gradini. Nei 20 stalli per auto è stata ridisegnata una rotatoria per i parcheggi autorizzati verso l’ingresso delle due scuole.

Il sindaco Roberto Assi ha fatto il punto anche sui lavori nelle altre scuole: il 31 dicembre è stata riconsegnata all’Istituto De Pisis la primaria Manzoni, dopo quella dell’infanzia, oggetto entrambe di importanti manutenzioni straordinarie. La scuola Manzoni è stata ritinteggiata a tempo di record, dal 20 al 31 dicembre, esclusa la palestra, dove in queste settimane andranno fatte riparazioni al tetto, prima di completare l’imbiancatura (entro metà febbraio), come spiega la vicesindaca Mariele Benzi (in foto). I lavori alla Manzoni sono costati 48mila 500 euro.

"Manutenzioni di questo tipo non se ne facevano da decenni – fa notare il sindaco – Alla prossima interruzione del calendario scolastico si interverrà anche sulle porte e sull’illuminazioni. È solo l’ultimo degli interventi. È stata messa in sicurezza la scuola De Filippo a San Damiano, con sistemi d’allarme e di videosorveglianza, interni ed esterni. Ad oggi non si registrano più incursioni indesiderate".

È stata rifatta la pavimentazione della palestra della scuola Kennedy: da quarant’anni non si interveniva. Rifatto anche il tetto della scuola della scuola Sauro nel Quartiere Ovest, in seguito ai noti eventi atmosferici.

C.B.