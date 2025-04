Renate fermato dalla Triestina: sconfitta casalinga interrompe la striscia positiva

RENATE (Monza e Brianza)Si interrompe la striscia positiva di quattro vittorie del Renate battuto in casa dalla Triestina che conquista punti preziosissimi in chiave salvezza. Battuta d’arresto per i nerazzurri dopo sei risultati utili, nella corsa per il quarto posto, stasera potrebbe approfittarne l’AlbinoLeffe. Cronaca. Si parte subito a ritmi molto elevati, le due squadre non si risparmiano fin dalle prime battute e l’occasione che rompe il ghiaccio è di marca brianzola già al 9’; cross dalla sinistra di Ghezzi, prima Calì e poi Bonetti mancano l’appuntamento col gol e Roos si salva. Al 23’ tocca a Riviera sfiorare il vantaggio per i padroni di casa, il terzino sinistro da favorevole posizione calcia altissimo. Primo squillo della Triestina alla mezz’ora, Strizzolo calcia debolmente. Ripresa più spezzettata e noiosa. Alla mezz’ora il primo sussulto con Spedalieri che colpisce il palo da posizione molto favorevole. Scampato il pericolo, la Triestina si mette a caccia del successo e marca il gol partita poco dopo con Ionita. È il colpo del ko per il Renate che non sarà più in grado di raddrizzare la situazione. Vani i tentativi nonostante tutta la squadra si impegni nel forcing finale.RENATE-TRIESTINA 0-1(0-0). Marcatori: Ionita al 35’ st.