Regole di convivenza e di legge: i padroni patentati

L’Enpa di Monza e l’Ats Brianza organizzano un corso di formazione per il rilascio del patentino per i proprietari (e non) dei cani. L’iniziativa - che ha ottenuto il sostegno del comune di Monza - prevede un percorso di 3 lezioni il 23 e 29 novembre e il 5 dicembre dalle 20 alle 23.30. Il primo incontro si svolgerà al Binario 7, gli altri due al centro civico di San Rocco in via D’Annunzio. Durante le lezioni verranno affrontati vari argomenti: il benessere del cane, le cause della sua sofferenza, la comunicazione uomo cane, la convivenza con i bambini, i falsi miti da sfatare, gli obblighi di legge. Al termine è previsto un test finale di apprendimento e il rilascio del certificato di partecipazione (a chi avrà partecipato a tutte le lezioni e superato l’esame). La quota di partecipazione è di 10 euro (che verranno devoluti all’Enpa). Per le iscrizioni inviare una mail (entro il 20 novembre) a patentino@enpamonza.it.

B.Api.