"Realizzeremo ciclabili e strade per il quartiere"

"In questi giorni ha cominciato a lavorare l’escavatore per la costruzione del quarto corpo di fabbrica – conferma Carlo Bertani, amministratore delegato di Elesa, l’azienda di famiglia dal 1941 – 3000 metri quadrati saranno riservati a uffici, oltre a 9000 metri quadrati per la produzione. Siamo molto attenti all’ambiente e alle necessità del quartiere. Stiamo adottando tutti i criteri anti rumore e anti vibrazione, limitando al massimo l’ingresso dei camion. Inoltre pianteremo tanti alberi verso Sant’Albino. Abbiamo incontrato la Consulta, perché ci sentiamo parte del quartiere, per cui realizzeremo una pista ciclabile e una strada di quartiere".

"Con uno staff tecnico di 70 professionisti fra ingegneri e architetti – aggiunge l’amministratore delegato – abbiamo disegnato al meglio il nuovo impianto industriale, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Facendo rete tra pubblico, privato, imprese, istituzioni e no profit si può procedere al miglioramento della qualità della vita, promuovendo sviluppo industriale e occupazione".

Il gruppo Elesa, specializzato in componenti per l’industria meccanica, conta 14 filiali in Europa, un fatturato da 170 milioni di euro all’anno, 700 dipendenti, di cui 400 a Monza.

C.B.