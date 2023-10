Rave party nell’ex fabbrica Snia di Cesano Maderno: 100 denunciati, tra cui 28 minorenni

Oltre cento persone, tra cui 28 minorenni, sono state denunciato per aver organizzato o partecipato a un rave party nell’ex fabbrica Snia di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, avvenuto tra sabato e domenica. Il reato ipotizzato è invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute.

Uno dei capannoni dell'ex fabbrica tessile Snia di Cesano Maderno

L’evento illegale è stato segnalato alle forze dell’ordine da un cittadino che lamentava musica ad alto volume proveniente dall’area dell’ex stabilimento tessile. Sul posto è giunto un dispiegamento di carabinieri che ha sgomberato l’area, identificato i partecipanti e sequestrato gli impianti musicali. Alcuni dei giovani presenti erano svizzeri ma la maggior parte provenivano dalla Lombardia.

Vicino al capannone occupato, i carabinieri hanno trovato un furgone, rubato nei giorni scorsi a Mariano Comense, con 20 fucili da softair e due carabine ad aria compressa. Il furgone è stato restituito al suo proprietario che ha detto ai militari di non sapere nulla delle armi.