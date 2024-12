Rassegna teatrale per ragazzi 'Spettacolare' torna in Brianza con magia e clownerie

Il tentativo, tra mille disastri, di mettere in scena uno spettacolo in onore di Babbo Natale, fra clownerie e magie. Un racconto che prenderà vita attraverso disegni creati da un artista-narratore con la lavagna luminosa. E poi l’avventura di un clown alla scoperta di una stanza che custodisce oggetti comuni dimenticati, che tra le sue mani riprenderanno vita, e una favola in cui ombre cinesi e pupazzi raccontano di boschi, lucciole, pesciolini sognatori e rane giramondo. Quattro appuntamenti da qui a inizio febbraio per far innamorare i bambini del teatro.

Prenderà il via questo weekend la rassegna di teatro per ragazzi “Spettacolare“, arrivata alla sua 29esima edizione. La stagione di rappresentazioni, curata dal Teatro dell’Elica e organizzata dal Comune, è ormai una tradizione per la Brianza. Si comincerà domani alle 16, quando l’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, ospiterà gli attori della compagnia Teatro Bandito: saranno loro a portare in scena, tra clownerie e magie, “Missione Spbn - Uno spettacolo per Babbo Natale“. A creare scompiglio ci penserà una bufera, che costringerà due amici a tentare di sostituire gli attori bloccati dal maltempo e a realizzare loro, tra mille intoppi, lo spettacolo dedicato a Babbo Natale.

Domenica 12 gennaio toccherà invece al “teatro disegnato“ di Gek Tessaro, illustratore, autore di libri per bambini e narratore teatrale, che proporrà “Libero zoo“, una storia in cui il mondo degli animali celebra la meraviglia delle differenze: il racconto si animerà con l’utilizzo, nel buio, della lavagna luminosa, che proietterà in modo suggestivo, ingigantendole, le immagini create in tempo reale da Tessaro con acquerello, acrilici, inchiostri e sabbia, tra scenografie bizzarre, divertenti e poetiche.

Domenica 26 sarà la volta della compagnia 4Gatti con “Piccole storie smarrite“, spettacolo tratto dal libro “Subasta extraordinaria en el museo de todo lo perdido“ di Gracia Iglesias: verrà messa in scena la vicenda di un clown che si avventura tra oggetti dimenticati, come camicie, leoni di pezza, quadri, farfalle, bolle di sapone, pagine accartocciate e aeroplanini di carta, che con lui riprendono vita. Domenica 9 febbraio, infine, la Compagnia Giorgio Gabrielli con “Tra fossi e boschi“, fra narrazione, animazione con le ombre, pupazzi e oggetti sonori.

Biglietto d’ingresso 6 euro, prenotazioni via WhatsApp al 375.58.20.559.