Rapinato dell’orologio a Milano: Sainz insegue e fa arrestare i ladri

di Nicola Palma

I rapinatori erano in agguato verso le 20.30 fuori dall’Armani Hotel di via Manzoni: evidentemente sapevano che lì c’era Carlos Sainz, il pilota della Ferrari reduce dal pomeriggio di gloria per il terzo posto al Gp di casa all’autodromo di Monza. Appena il ventinovenne spagnolo è uscito dall’albergo extra lusso in zona Quadrilatero in compagnia del suo assistente, gli aggressori, tre marocchini di 18, 19 e 20 anni, sono entrati in azione, puntando con decisione al polso sinistro di Sainz e al suo cronografo Richard Mille modello Alexander Zvere da oltre 300mila euro fuggendo in direzione di via Montenapoleone.

Il pilota di Formula 1 a bordo dell’auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri un rapinatore. Il secondo è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, e il terzo è stato bloccato poco distante da un altro componente dello staff con la collaborazione dei passanti. Nel frattempo, qualcuno aveva già chiamato il 112 per segnalare l’accaduto: gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno preso in consegna i presunti rapinatori e li hanno portati in Questura. In via Fatebenefratelli si è recato pure Sainz per sporgere denuncia. La medesima disavventura era capitata poco più di un anno fa al compagno di scuderia Charles Leclerc, che a Viareggio era stato accerchiato da tre finti tifosi e derubato del suo Richard Mille personalizzato del valore di 2 milioni di euro. Qualche mese dopo, gli autori del colpo a sei zeri, tutti pregiudicati, erano stati individuati dalla polizia. Sainz non è stato l’unico, nel recente passato, a finire nel mirino delle bande di rapinatori di Rolex, che battono costantemente le vie del centro di Milano a caccia di persone da derubare. Tuttavia le indagini degli specialisti della Squadra mobile hanno spesso individuato i presunti colpevoli.