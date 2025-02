Rider picchiato e rapinato nel centro di Monza: denunciati due della baby gang

Monza, 17 febbraio 2025 - Ancora giovani criminali nel cuore del centro storico, ancora un’aggressione in piazza Trento e Trieste, accanto al Municipio. Sempre le stesse modalità. Gli ultimi fatti risalgono alle 19.30 di sabato 15 febbraio, quando la polizia è intervenuta in piazza Trento e Trieste in quanto era stato segnalato alla centrale operativa che un gruppo di giovani aveva aggredito una persona.

L’aggressione

I poliziotti giunti nella piazza hanno trovato un rider Deliveroo, un cittadino pakistano, che ha raccontato che poco prima era stato accerchiato da un gruppo di giovani che gli avevano chiesto una sigaretta ed al suo rifiuto da tre ragazzi era stato spinto e colpito con un pugno sul naso, sottraendogli il cellulare e le sigarette. Pertanto, i poliziotti sottoponevano a controllo i ragazzi ancora presenti sulla piazza, due dei quali descritti dalla vittima come responsabili.

I responsabili

Erano entrambi 19enni: un cittadino egiziano, residente a Vimercate, regolare sul territorio, con numerosi precedenti di polizia per rapina, anche a bordo treno e con l’uso di coltelli, furti aggravati e minaccia, e l’altro un cittadino italiano, residente a Concorezzo, privo di precedenti; il terzo ragazzo invece si era già allontanato dal luogo e ne veniva fornita la descrizione.

Il bilancio

Mentre il cittadino pakistano veniva soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo, riportando sei giorni di prognosi, i ragazzi individuati come aggressori sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per rapina.

Poche settimane fa era accaduto a 6 dei ragazzi che fanno skateboard in quella stessa piazza, accerchiati da un gruppo di coetanei con fare minaccioso e dispersi solo dall'arrivo di una Volante.