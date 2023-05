Monza, rapina in gastronomia: inseguito e bloccato dai titolari

Monza – Un 34enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Monza dopo una rapina in una gastronomia in via Borsa, avvenuta giovedì scorso nel primo pomeriggio.

L'uomo, con precedenti penali e privo di permesso di soggiorno e di documenti, era stato inseguito e bloccato dagli stessi titolari del negozio, tre fratelli di età compresa tra i 21 e i 25 anni. Addosso all'uomo sono stati trovati 140 euro in contanti provento della rapina. All’appello ne mancavano altri 40, che il rapinatore aveva lanciato a terra nelle concitate fasi dell’inseguimento: 10 euro sono stati recuperati, gli altri 30 no.

Gli agenti, chiamati da uno dei fratelli, sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato, consegnandolo poi alla casa circondariale di Monza-San Quirico.