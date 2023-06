Rapina ai Portici Plinio: arrestato un 21enne tunisino

La segnalazione alla polizia di Stato era arrivata per una rissa in strada, ai Portici Plinio, alle 13.30 di mercoledì, quando un equipaggio della Squadra Volante di Como è intervenuto nei pressi del McDonald’s. In realtà era avvenuta una rapina a un ragazzo di 19 anni, al quale era stata strappata la collana che portava al collo. Per quella aggressione è stato rintracciato e arrestato Idris Omrani, tunisino di 21 anni. Processato ieri per direttissima, ha chiesto un rinvio del processo, e nel frattempo rimarrà in carcere. Omrani, dopo aver preteso la collana, l’avrebbe sfilata dal collo del ragazzo per poi fuggire. È stato identificato dalla vittima e da altri giovani che erano presenti all’aggressione, diventandone i testimoni, e che avevano anche tentato di fermare il rapinatore ma senza riuscirvi.