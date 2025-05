Rane Rosse al top in Italia. Raffica di medaglie a Riccione

Rane Rosse ancora una volta protagoniste in vasca a Riccione. Stavolta agli Assoluti di nuoto: 4 titoli e secondo posto maschie e femminile il bottino messo in cassaforte dalla società vimercatese che torna dalla Romagna con il petto gonfio d’orgoglio. Bis per i brianzoli che confermano l’ottimo piazzamento dell’anno scorso: sono una certezza sia nel settore maschile che in quello femminile nelle classifiche delle società civili, dietro a Canottieri Aniene e al terzo posto generale per le donne.

A livello individuale 4 i titoli assoluti conquistati dagli atleti Rane Rosse, ai quali aggiungere anche 3 medaglie d’argento e 6 di bronzo. In occasione della manifestazione la formazione ha ricevuto i premi per il secondo posto femminile e terzo posto maschile ottenuti a dicembre per la Coppa Brema. Conferma d’oro per Francesca Fangio che certifica il ruolo di regina italiana dei 200 rana vincendo la gara con il tempo di 2’23’’67 a un soffio per la qualificazione ai Mondiali di Singapore.

Medaglia d’oro anche per Anna Pirovano nei 400 misti dove stampa 4’40’’77, record personale e ottava migliore prova all time italiana nella specialità. Gradino più alto del podio anche per Paola Borrelli nei 200 farfalla e Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti. Medaglie d’argento per Francesca Pasquino nei 50 e 200 dorso e per Federica Toma nei 100 dorso e medaglie di bronzo per Anna Pirovano nei 200 misti e nei 200 rana, Gabriele Detti negli 800 stile, Francesca Pasquino nei 100 dorso, Alessandro Pinzuti nei 100 rana e Chiara Tarantino nei 100 stile.