Raid vandalico contro le pareti del municipio

Municipio completamente imbrattato, come probabilmente non si era mai visto. È la sorpresa di Pasqua, anzi di Pasquetta, con le immagini che hanno subito fatto il giro dei social network attirando la curiosità dei cittadini che, in molti casi, hanno condannato il gesto. Ignoto naturalmente l’autore. Probabilmente gli autori, visto che il numero delle scritte comparse sul municipio sono davvero da record. Già in passato il Comune era stato preso di mira da vandali, ma questa volta si sono proprio divertiti a lasciare il segno del loro passaggio. Non disegni e scritte a caso, bensì un messaggio preciso, che non risulta però essere una pubblica denuncia nei confronti di qualcosa o di qualcuno. Si tratta infatti di un messaggio indecifrabile per molti cittadini, dirà forse qualcosa gli autori del gesto e a pochi altri. Su tutto spicca la scritta Acab, che fa pensare a una manifestazione di odio nei confronti delle forze dell’ordine. L’acronimo spesso viene infatti tradotto con "All Cops are bastard", tutti gli sbirri sono bastardi. Non c’è una controprova per quanto riguarda le scritte desiane, visto che sono tutti parecchio oscure. Più volte ripetuto Pdg, spesso sul muro si trova anche 1312. I vandali non si sono limitati a prendere di mira un solo punto del municipio. Le scritte più evidenti sono quelle che compaiono sulla facciata principale: all’esterno della sala consiliare e in prossimità della porta a vetri. Scritte anche sulla parte laterale. Tutte di dimensioni piuttosto ragguardevoli. Al di là del gesto e del danno causato, resta da capire qual è la protezione del municipio: ovvero se esiste un sistema di videosorveglianza che possa permettere di fare piena luce sull’accaduto risalendo all’identità dei responsabili.

G.G.