Ritrovate le due ragazzine scomparse ad Agrate Brianza: “Sono tornate da sole”

Monza – Sono finalmente tornate a casa le due ragazzine di 14 e 15 anni che erano scomparse quasi dieci giorni fa da Agrate Brianza, in provincia di Monza. Le due giovanissime sono rientrate nelle rispettive abitazioni mercoledì mattina: stanno bene e hanno riabbracciato le preoccupatissime famiglie.

Indagini sulle ragioni dell'allontanamento

In giornata verranno ascoltate dai carabinieri per capire le ragioni dell’allontanamento e appurare dove siano state per tutto questo tempo. Da casa, infatti, non avevano portato via né borse né vestiti.

Il supporto di Penelope Lombardia

Le due ragazze si sono allontanate il 13 gennaio e di loro non hanno saputo più niente. L’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di diffondere gli appelli dei familiari delle persone scomparse, aveva diffuso un appello affinché chiunque le veda possa fare segnalazione alle forze dell’ordine.