Raffica di truffe: la Questura mette in guardia

Finti vigili. O finti operatori dell’energia. L’allarme arriva dalla Questura di polizia di Monza. Negli ultimi giorni hanno ricevuto segnalazioni riguardanti tentativi di truffe in danno ad anziani, a Monza e provincia. La modalità operativa, stavolta, non è stata al telefono ma dal vivo: sedicenti agenti di polizia locale o sedicenti operatori di aziende di energia elettrica hanno bussato alle porte delle case di diversi anziani chiedendo di entrare per effettuare dei controlli. Alcune delle vittime sono riuscite a evitare la truffa ma la polizia ribadisce: "diffidare di chi suona alla nostra porta presentandosi come un tecnico" o chiedendo soldi.

Da.Cr.