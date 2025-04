Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. Sono gli eventi che punteggeranno in Brianza la settimana del 25 Aprile.

Si comincerà martedì alle 21 a Biassono, nella sala civica di via Verri, dove il Coro CantaStoria porterà in scena lo spettacolo “Venti mesi lunghi una vita intera - Storie cantate di passioni e sentimenti nella Resistenza“, liberamente tratto dal libro di Chiara Colombini “Storia passionale della guerra partigiana“ e composto da letture teatrali, canti e proiezioni di foto d’epoca. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì alle 21 a Desio, nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, all’interno di Villa Tittoni. Sempre lì venerdì alle 16 il Coro Ana Nikolajewka presenterà “La storia di Piero 2“, una narrazione che è una sorta di percorso tra canti alpini e letture tratte dal libro “La storia la scrivo io“.

A Muggiò mercoledì alle 21 in Cascina Faipò il concerto “Il coro degli Alpini canta la Liberazione“, col coro alpino Lo Chalet e Vico Piazza che leggerà brani tratti dal romanzo “Il cavallo rosso“ di Eugenio Corti e testi di Ungaretti e Quasimodo.

A Lissone venerdì alle 21 in biblioteca proiezione del docufilm “Anche il mio destino“, realizzato dal regista lissonese Filippo Grilli e dagli studenti dell’Istituto superiore Europa Unita e del liceo Parini, mentre domenica 27 alle 17 in biblioteca sarà la volta del concerto multimediale “Il prezzo della libertà - Musica, resistenza e violinisti partigiani“, con il violinista e narratore Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea.

F.L.