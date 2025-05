Raccolta rifiuti nel caos. Il sindaco Piuri sbotta: "Servizio inaccettabile"

Rifiuti lasciati in strada e mancato passaggio delle macchine spazzatrici. Cresce il malcontento per i servizi di igiene urbana di Gelsia, che spiega: "Manca personale, stiamo continuando ad assumere". L’ultimo a perdere la pazienza è stato il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, che qualche giorno fa ha inviato una mail ai vertici di Gelsia Ambiente, con una convocazione urgente per la contestazione del servizio. "Sono stanco di ricevere telefonate, messaggi e mail di persone che si lamentano, giustamente, del servizio di raccolta rifiuti - sbotta Piuri -. Gran parte della frazione Cascina Nuova è stata ancora dimenticata dal servizio di raccolta per vetro e umido. Ogni settimana ci sono pezzi di paese in cui i rifiuti restano esposti e non raccolti. Così non si può andare avanti".

A Barlassina, a fare le pulci al servizio di igiene urbana è il consigliere comunale di opposizione, Claudio Trenta, che denuncia pubblicamente: "Per la settima settimana consecutiva il parcheggio di via Parini non viene pulito, Gelsia non rispetta il capitolato d’appalto". Il consigliere chiede poi maggiori controlli all’amministrazione comunale. Da parte sua, Gelsia Ambiente spiega di avere avviato "un piano straordinario di assunzioni volto a potenziare l’organico e a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ambientali offerti ai cittadini. Nei prossimi giorni entreranno in servizio nuovi addetti, mentre proseguirà la selezione di ulteriori figure professionali per garantire la piena copertura dei servizi e rispondere con efficacia alle esigenze del territorio".

Per quanto riguarda la situazione attuale, "l’azienda sta monitorando costantemente il servizio e conferma il massimo impegno per mantenere i consueti standard di qualità. Qualora si registrino ritardi nella raccolta – legati ad alcune difficoltà contingenti di questo periodo – si invita l’utenza a lasciare regolarmente esposti i rifiuti, così da consentirne il ritiro anche oltre il normale orario o, al più tardi, nella giornata successiva". Secondo l’azienda c’è un problema nella ricerca di personale e in particolare ci sono "difficoltà nel reperimento di figure professionali, siamo costantemente alla ricerca di profili motivati, affidabili e pronti a contribuire in modo attivo alla qualità del servizio offerto".