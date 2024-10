"Raccolta difficile. Se poi sbaglio?"

"Io vivo solo e i sacchetti dei rifiuti li compro al supermercato, non li ritiro dall’amministrazione comunale", dice Giuseppe Cici. "Quelli che dà il Comune hanno il microchip e se si sbaglia a inserire i diversi tipi di rifiuti poi ti vengono a prendere. No, non mi fido, ho paura. È facile sbagliare, tra carta, plastica, umido, e poi l’indifferenziata che in realtà ha parti di plastica da separare. Per il resto, abito in via Vespucci e vedo che passano e puliscono le strade abbastanza bene. Non ci possiamo lamentare. La pulizia è affidata a ognuno di noi. Se appena puliscono ributtiamo cartacce in giro è logico che la città sarà sporca". Testi a cura di Cristina Bertolini