"Quella fontana ci costa troppo. Sostituiamola"

La fontana di via Indipendenza torna alla ribalta. Sin dall’inizio - era il 2003 - ha sempre creato controversie. Presentata come un regalo della Meda spa e voluta come abbellimento di quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo municipio (il palazzo a vetri, ora c’è la Medateca). Il tema dei costi di manutenzione della fontana aveva registrato però le perplessità delle minoranze che, nell’ultimo Consiglio comunale, sono tornate alla carica. "Quella fontana costa troppo ed è impegnativa a livello di manutenzione, perché non pensare a qualcosa che sia davvero simbolico per Meda, città del design?" ha detto il consigliere Massimo Nava (Pd), dato che per la manutenzione straordinaria dell’impianto, fermo da tre anni, sarebbe stato necessario aggiungere 23.500 euro alla somma iniziale di 200mila, come aggiornato dal sindaco Luca Santambrogio, "per poter poi procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento della gara". "La fontana di via Indipendenza è un pozzo perdente in cui confluiscono le risorse del Comune - ha puntualizzato Nava -. Probabilmente si poteva pensare a qualcosa di meglio in quel punto che è la porta d’ingresso di Meda, magari a un manufatto significativo, legato alle particolarità della città. Un’aiuola con un elemento che richiama il design avrebbe comportato meno spese". Ha risposto il sindaco: "Le fontane costano, vanno pulite periodicamente, va cambiata l’acqua. Una delle principali criticità della vecchia fontana era la posizione dei macchinari all’interno della vasca, ora saranno posti all’esterno, in modo da essere più accessibili in caso di guasti".

Son.Ron.