Quel metrò atteso da oltre 90 anni

Crippa

Secondo uno studio, in un anno, da 36 a 43 giorni vengono buttati in coda in macchina. Basterebbe utilizzare un trasporto alternativo, vero?

A Monza si attende una metropolitana da quasi un secolo. Anzi, da almeno 90 anni, quando per la prima volta venne avanzata un’idea che non ha mai preso forma.

Certo, magari era complicata, dato che prevedeva di far passare il tracciato nel letto del fiume Lambro, ma in fondo era il 1933. Del resto, poco realizzabili si dimostrarono anche ipotesi più recenti, come quella di una metro a fune, finita addirittura in Tribunale.

La verità è che la città di Monza ha una necessità sempre più forte di un collegamento facile con Milano. Grande la nostalgia, fra i più anziani, di quando un tram - fino agli anni Sessanta - collegava il centro di Monza addirittura con piazza Duomo a Milano. Negli ultimi 20 anni, i progetti di un metrò si sono spesso attorcigliati, gli annunci dei vari politici si sono susseguiti senza soluzione di continuità, hanno occupato le campagne elettorali, come pure le accuse reciproche fra i diversi enti (Stato, Regione e Comuni), i soldi si sono spesi, in attesa a volte di una metropolitana imminente in vista di un grande evento, da Expo 2015 alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ora, l‘ultimissima puntata ha fatto sapere che all’appello verso le magnifiche sorti e progressive del metrò mancano 589 milioni di euro in extracosti. A meno che - il progetto era tirare dritta una linea della metropolitana lilla fino a Monza - non si spacchetti come è stato proposto. Arrivando sino alle soglie della città e poi si vedrà. Un tempo i vecchi monzesi dicevano che la metropolitana a Monza non sarebbe mai arrivata perché i commercianti di casa non la volevano. Una scusa ovviamente che, se mai ha avuto un fondamento (tutto da dimostrare), oggi non regge più. Le responsabilità sembrerebbero da cercare altrove. Intanto, ci si vedrà nel 2033, ultima data aggiornata.