Quel dossier e il concorso letterario

Si chiama “I documenti raccontano” e da una dozzina d’anni sfrutta un’idea forte. Partire dai documenti conservati nell’Archivio Storico del Comune di Monza per trasformarlo in qualcosa di vivo. Col sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Mondadori, ne è scaturito un concorso letterario, che si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli iscritti a BrianzaBiblioteche. Ai partecipanti vengono messi a disposizione alcuni dossier contenenti i documenti individuati nell’Archivio storico e nella Sezione periodici storici della Biblioteca Civica, una scheda storica generale e indicazioni bibliografiche. "Il concorso vuole promuovere l’uso didattico delle fonti storiche coinvolgendo gli studenti delle scuole monzesi, la conoscenza e la pratica dell’archivio presso un pubblico di “non addetti”, il piacere di scrivere racconti facendo conoscenza con i fatti e le vicende della propria città, il piacere della lettura, in particolare, dei romanzi storici". Il concorso ha dedicato una delle puntate proprio alla lettera della Monaca di Monza. Un documento presentato proprio di recente in occasione di Ville Aperte, con l’apertura speciale per tutti gli iscritti del Fai dell’Archivio Storico accompagnati da archivisti come Gabriele Locatelli della Cooperativa CAeB.