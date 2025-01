Quattro panchine d’autore per le associazioni di Lazzate

Adesso sono quattro le “panchine d’autore“ realizzate dai ragazzi dello Sfa, Servizio formazione autonomie della Cooperativa Il Seme di Lazzate e dedicate alle associazioni. Dopo quelle dedicate al Moto Club e all’Asd Ardor calcio, poco prima di Natale sono state presentate le panchine dedicate al corpo musicale Santa Cecilia e al Gap Lazzate. Colori, stucchi, lucidature, stencil, decoupàge, diverse tecniche per recuperare il materiale e cambiarne l’aspetto, realizzando opere d’arte ispirate al tema dell’associazione cui si vuole rendere omaggio.

Le panchine restaurate rientrano nel progetto “Una panca tira l’altra“, nato da un’idea di Filippo Marchesi ed Emanuele Levati, operatori della Cooperativa, per ridare vita a sedute usurate e rovinate dalle intemperie. I ragazzi coinvolti sono in tutto 7 e frequentano quotidianamente il Servizio Formazione Autonomie de Il Seme. Si tratta di un servizio che accoglie ragazzi diversamente abili, cercando di dare loro le basi di una formazione per aiutarli a trovare "un posto nel mondo, il loro posto". Le esperienze, i tirocini, l’incontro con la comunità e le persone, sono occasioni di inclusione, formazione e crescita.

"Con lo Sfa abbiamo la possibilità di avviare fino a 35 progetti diversi per 35 persone con disabilità di vario tipo", ha spiegato il presidente della Cooperativa, Tiziano Pavanello, all’avvio del nuovo servizio. "Lavoriamo con il Piano di zona di Seregno, la rete Tiki Taka della Fondazione comunità Monza e Brianza, con i Servizi sociali di Lazzate e con le scuole, per l’inserimento di giovani con diversi gradi di disabilità, per affrontare insieme a loro un percorso verso l’autonomia, attraverso percorsi di 3 o 6 anni".

La Cooperativa Il Seme è attiva da oltre 30 anni a Lazzate e oggi garantisce un contratto di lavoro a 6 persone disabili, a cui si aggiungono 4 stagisti. La cooperativa ha stipulato accordi di collaborazione con aziende del territorio per la realizzazione di lavorazioni esterne. Il progetto panchine è solo uno dei tanti realizzati. Il sindaco Andrea Monti si è complimentato: Un progetto che dona colore al nostro territorio e che contraddistingue il forte legame tra le realtà associative della nostra comunità".

Gabriele Bassani