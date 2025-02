Quattro medici chiudono lo studio. Lissone fa i conti con l’emergenza

In quattro hanno chiuso lo studio nell’ultimo anno, mentre un altro ha già annunciato che lo farà nella seconda parte di quest’anno. Quelli attualmente in servizio in città sono 23 e ognuno di loro assiste mediamente più di 1.500 pazienti. Ad oggi sono più di 2mila gli abitanti rimasti senza dottore e che devono far riferimento all’ambulatorio medico temporaneo nella Casa di Comunità.

Nonostante l’impegno di Asst e delle altre istituzioni per tamponare la carenza dei medici di base, il problema a Lissone resta forte. A raccontarlo è la fotografia appena scattata dal Comune, che ha fatto il punto della situazione odierna dei medici di famiglia sulla base dei numeri e delle informazioni fornite da Asst al municipio. L’occasione è arrivata da un’interrogazione presentata dagli esponenti della lista civica Il Listone e che verrà discussa domani sera in consiglio comunale. I rappresentanti d’opposizione spiegano di essere stati sollecitati da lissonesi "che si trovano in difficoltà a causa delle dimissioni del loro medico curante e che non riescono a trovare un medico in sostituzione". È così emerso che i medici di base oggi in servizio "sono 23, con una media di 1.535 assistiti a testa, con un minimo di 800 e un massimo di 1.961", spiega l’assessore ai servizi sociali Ignazio Lo Faro nella sua risposta. I pediatri sono invece 8 e hanno una media di 852 pazienti, da un minimo di 620 a un massimo di 1.229. "Nel 2024 hanno cessato la loro attività 4 medici di medicina generale – scrive Lo Faro –. Uno ha anticipato informalmente che lascerà l’attività nel secondo semestre del 2025 per dimissioni volontarie. I lissonesi oggi privi di un medico di famiglia sono 2.186". Questi ultimi possono però fare affidamento sull’Ambulatorio medico temporaneo attivo nella Casa di Comunità, che al momento conta su 3 medici e ha in carico 2.423 persone. Sono 237 in più dei lissonesi scoperti perché alcuni residenti dei paesi vicini erano pazienti di medici lissonesi che hanno cessato l’attività e non sono stati ancora sostituiti.

"L’Amt – chiarisce Lo Faro – funzionerà fino a quando gli assistiti non saranno ricollocati con medici di base di nuovo ingresso". A fronte della mancanza di medici Asst pubblica avvisi per gli incarichi vacanti, ricorre a incarichi provvisori e attiva l’Amt in Casa di Comunità. "Nel 2024 sono stati pubblicati 3 avvisi per l’ambito di Lissone – sottolinea l’assessore –. Come esito di uno di questi bandi, sono stati assegnati 3 posti a 3 medici corsisti al primo anno di formazione specifica in medicina generale, con massimale pazienti limitato a mille. A oggi non ci sono altre richieste di medici che vogliono assumere incarchi a Lissone". Quanto agli incarichi provvisori, le richieste di disponibilità avanzate nel 2024 da Asst non hanno avuto esito.