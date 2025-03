Quando più che mental coach servono Santi

Crippa Adesso arriva anche il mental coach. In pratica, un professionista dovrebbe aiutare i calciatori in crisi motivazionale profonda a reagire e a trovare il bandolo della matassa per evitare una retrocessione in Serie B che appare ormai quasi scontata.

Il Monza ha solo 15 punti in classifica (27 in meno di un anno fa!), ha vinto appena due partite e mai in casa, dove il successo manca da più di un anno, ha già cambiato due volte allenatore, ha venduto 4 titolari e qualche riserva imbarcandone altrettanti senza schiodarsi però dall’ultima posizione ma anzi peggiorando le cose. L’amministratore delegato Adriano Galliani ha invitato chi non ci credeva a farsi da parte e i migliori, si fa per dire, quelli con un minimo di mercato, hanno colto la palla al balzo e sono stati venduti, mentre al loro posto è arrivata una pletora di elementi improbabili.

Convincere chi è rimasto che bisogna avere fiducia è impresa improba. Anche perché la questione non è difficile da capire. Da quando Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023, i suoi figli hanno deciso immediatamente di cedere il giocattolo di papà, anche se al momento non ci vedono compratori all’orizzonte. Intanto, mentre il bilancio è sempre più sanguinosamente in rosso, Fininvest ha chiuso i cordoni della borsa, prima evidentemente saccheggiata al di là del tollerabile almeno dal punto di vista dei figli. E una squadra senza capo né coda è sprofondata sempre più nelle sabbie mobili. E quando le cose si mettono male, è normale, si ricorre a qualsiasi cosa. Maghi e fattucchiere lo escludiamo (si spera), le visite di Galliani in Duomo nel corso delle partite interne non hanno sortito gli effetti sperati e allora ora ci si prova col mental coach. Anche se qui, effettivamente, almeno per chi ci crede, sarebbe meglio puntare su Santi e miracoli. Altrimenti, non resta che prepararsi alla Serie B. Con più serenità però, grazie al mental coach.