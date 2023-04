Quando l’intervallo è speciale A teatro il catering senza barriere

di Cristina Bertolini

In arrivo al teatro Binario 7 il servizio di catering speciale. L’idea nasce da una collaborazione di “La danza immobile Ets“ gestore del Binario 7 con la cooperativa Il Brugo, cooperativa Novo Millennio e progetto Tiki Taka per l’inclusione e l’inserimento sociale e lavorativo di disabili: il risultato è TikiCatering, uno dei 5 progetti selezionati nell’ambito dell’edizione 2022 di “Emblematici provinciali“, bando promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per realizzare iniziative di particolare rilevanza per i territori. A disposizione un tesoretto di 400mila euro in pacchetti da 80 mila euro l’uno. Nello specifico, TikiCatering avvierà un servizio di catering gestito da giovani con disabilità. Il progetto permetterà la formazione e l’inserimento lavorativo di 150 ragazzi in due anni, promuovendo lo sviluppo di capacità relazionali, di senso di responsabilità e autonomia. Sarà necessario il rinnovo e l’adeguamento del bar del teatro Binario 7 di Monza, tra pavimentazione, imbiancatura, nuovo arredo, decorazioni, contropannellatura del soffitto, verifica dello stato di conservazione degli infissi, allestimento del giardino esterno con piante fonoassorbenti e antismog.

"Ci auguriamo di farcela entro Natale", auspica Gregory Bonalumi, direttore amministrativo del Binario 7. Intanto Tiki Taka si occuperà della formazione dello staff del TikiCatering, costituito da ragazzi con disabilità (fra corsi per alimentaristi, sicurezza sul lavoro, gestione del catering e dello stress lavorativo, tecniche di hospitality). "Tra cittadinanza attiva e tirocini lavorativi – spiega il coordinatore di Tiki Taka, Giovanni Vergani – sono già impegnati nell’organizzazione di catering per coffee break, eventi aziendali, per cooperative, Ats e convegni circa 30 ragazzi, in collaborazione con i servizi sociali del territorio". Si punta alla conservazione e alla valorizzazione della Basilica di Seregno del bene in sé e della sua memoria, con “Il Pantheon della Concordia“, ideato dalla parrocchia San Giuseppe per tramandare la memoria della comunità.

Le giovani generazioni saranno anche il focus di “Go-PRO. Giovani orientati al PROtagonismo“, messo a punto da In-Presa, per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica dei più fragili e per avvicinare al mondo del lavoro ragazzi con disabilità. Allo sviluppo della coesione sociale, in risposta ai bisogni emergenti delle famiglie, delle necessità di cura dei più fragili e della conciliazione vita-lavoro è dedicato “MAPS: nuove traiettorie per solidi legami di comunità“ del Mondo di Emma, mentre con “Vivere insieme il mio cantuccio d’orto“ il Comune di Seregno intende concentrarsi sul quartiere Sant’Ambrogio per avviare processi partecipativi finalizzati allo sviluppo della coesione sociale.

"I progetti selezionati a Monza e Brianza per questa nuova edizione degli emblematici provinciali mostrano una forte attenzione al coinvolgimento dei giovani e al rafforzamento dei legami all’interno della comunità. Attraverso questi contributi vogliamo sostenere le comunità nell’espressione delle proprie energie e del proprio potenziale, favorendo la capacità dei diversi soggetti di immaginare e proporre progetti innovativi", le parole di Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo. "Quello degli Emblematici Provinciali è un bando particolare che più di altri attiva reti e valorizza beni comuni", aggiunge il presidente Fondazione Monza Brianza Giuseppe Fontana.