Quando la tradizione è rock Il dialetto ritorna al futuro "Ora un Sanremo lombardo con la musica delle origini"

di Fabio Luongo Radici e modernità che vanno a braccetto. Quanto efficace e contemporaneo sia usare oggi la lingua dialettale nelle canzoni nessuno lo può dire meglio del brianzolo doc Renato Ornaghi, che da anni è l’alfiere di una pratica moderna di quella che lui chiama la “lengua mader“, che nella fattispecie è il lombardo occidentale, di cui pure il brianzolo è espressione. Ne sono un esempio le sue traduzioni dei Beatles, dei Rolling Stones e di Bob Dylan, che hanno preso forma nei dischi “Praa de magioster per semper - The Beatles in the Brianzashire“ (ossia “Strawberry fields forever“), “Comè on sass borlant - The Rolling Stones in Brianza country“ e “Dylan lombard - El mej de Bob Dylan in lengua mader“. Perché usare il dialetto per scrivere canzoni? "C’è tanto fermento: che anche un cantante che ha sempre lavorato in italiano, come Lorenzo Monguzzi, si stia portando verso le radici è un elemento di interesse. La canzone dialettale in Brianza è un po’ come un fiume carsico: riemerge più volte. Perché la lingua è madre, è qualcosa di ancestrale. Qualsiasi autore di testi e musica presto o tardi sente questo richiamo della prima lingua. In Brianza abbiamo avuto Francesco Magni, cantautore...