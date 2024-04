Quando la poesia incontra le note di pianoforte e violino

Oggi alle 18 alla Sala Pendola della Villa Reale torna la rassegna “Mirabello Cultura“ con la presentazione del libro del poeta musicista Roberto Bacchini (nella foto) dal titolo “Mezzaluna ligure“. L’evento rientra tra gli appuntamenti dei “Giovedì della Regina“ e sarà seguito da un concerto letterario pianoforte e violino. Roberto Bacchini, è laureato con il massimo dei voti al Pontificio Istituto di musica sacra di Milano in canto gregoriano. Compositore, ha pubblicato diverse raccolte musicali, tenendo come direttore d’orchestra numerosi concerti e dirigendo anche l’orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala. L’ingresso all’evento è gratuito ma per prenotarsi bisogna scrivere a pro.monza@tiscali.it.

A.S.