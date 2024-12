Quando i libri prendono nuove forme

Un’installazione che vuol essere un inno alla libertà delle donne, ricordando come questa nella storia sia stata letta come pazzia dal potere maschile. Un’opera realizzata da un gruppo di scultori della Famiglia Artistica Lissonese, ispirata dalla lettura collettiva di un libro scelto dalle bibliotecarie. La si potrà vedere esposta in mostra negli spazi della biblioteca civica di piazza IV Novembre a Lissone, allestita nell’atrio delle ex scuole Vittorio Veneto assieme ad altre sculture create sempre dagli artisti della FAL. L’inaugurazione sarà domani alle 18. L’iniziativa, dal titolo “I libri prendono forma“, è partita dalla lettura del romanzo di Victoria Mas “Il ballo delle pazze“, suggerito dalle bibliotecarie, che ha ispirato il gruppo di artisti. A essere coinvolti nell’attività sono stati una ventina di scultori, sotto la guida del loro maestro alla libera accademia FAL, Pasquale Lo Moro.

"Il libro – spiegano dalla Famiglia Artistica –, letto dal gruppo, è stato prima di tutto punto di confronto fra gli allievi su un tema caldo dei nostri giorni: la libertà delle donne a esistere come protagoniste". "La discussione si è poi trasformata in lavoro, singolo e personale per alcuni, invece per un gruppo nutrito ha dato vita a un’installazione, con ideazione e progettazione comune. Il materiale scelto per la realizzazione delle opere è il metallo, tagliente, crudo come la tematica, e insieme leggero e aereo. L’installazione sarà visibile nel grande oculo centrale all’entrata della biblioteca e vuole rappresentare un gigantesco vortice, segno dell’instabilità e pazzia descritta e vissuta dalle donne nella storia. Intorno a essa, grandi pannelli neri accoglieranno alcune frasi significative del libro". La mostra sarà visitabile liberamente durante gli orari di apertura della biblioteca.

F.L.