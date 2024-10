Pusher in fuga abbandonano fucile e proiettili

Non si fermano all’alt, dopo un lungo inseguimento hanno abbandonato l’auto su cui viaggiavano e sono fuggiti a piedi nella boscaglia del Parco delle Groane facendo perdere le proprie tracce. Nell’abitacolo, gli agenti della polizia locale sovracomunale di Limbiate, Cogliate, Seveso e Meda - impegnati nell’attività di contrasto allo spaccio - hanno trovato un fucile con diversi proiettili e delle schede telefoniche usa e getta. L’auto, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti, è risultata presa a noleggio. Si cercano anche tracce per riuscire a identificare i tre nordafricani che erano a bordo. L’intervento è avvenuto nell’ambito dell’operazione “Parco Groane“, area “calda“ nello spaccio di droga.