"Puliamo il Mondo a Lissone: volontari ripuliscono i giardini"

Comune e volontari in campo per due giorni per ripulire i giardini delle scuole e un paio dei parchi più frequentati della città, così da rimettere in sesto le aree verdi rimuovendo i rifiuti e l’immondizia abbandonati da persone poco rispettose dell’ambiente. Domani dalle 9 alle 12.30 Amministrazione e Legambiente promuoveranno “Puliamo il mondo“: ci si ritroverà sotto i portici del municipio e si procederà a eliminare i rifiuti lasciati nel Bosco Urbano di via Bottego, nel Parco della Resistenza di via don Minzoni e nei giardinetti degli istituti scolastici. Info 0397397208. Sabato dalle 10 da piazza IV Novembre prenderà il via la passeggiata ecologica “Plastic Free“, per raccogliere la plastica abbandonata sul territorio.

F.L.