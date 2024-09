Protezione civile, in arrivo il quartier generale

Una nuova sede in via Libertà per un lavoro più funzionale. Il Gruppo intercomunale di protezione civile di Renate e Veduggio con Colzano sta per realizzare un progetto inseguito da tempo di cui è stata finalmente pubblicata la determina. L’appalto sarà affidato nel mese di ottobre. La spesa complessiva è stimata in 520mila euro, importo coperto per poco meno della metà da un contributo regionale, pari a 250mila euro. "La nostra intenzione - ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi - era quella di chiudere partendo da una cifra più bassa, intorno ai 350 a 380mila euro. Purtroppo ha inciso il rincaro delle materie prime seguito dal periodo da Covid. Ora siamo in attesa che le aziende ci facciano arrivare le loro proposte entro il 15 settembre. Quindi con il nome dell’aggiudicatario si inizierà a ottobre". Attualmente la sede del sodalizio si trova nella palazzina del centro sportivo comunale mentre il deposito dei mezzi e delle attrezzature è situato in piazza Libertà.

"Da anni - spiega il Comune - si manifesta la necessità di collocare il gruppo in una sede idonea che consenta di mantenere la necessaria unione tra uomini e mezzi e disponga di spazi anche destinati al supporto delle attività dei volontari come spogliatoi, uffici, servizi igienici, sala riunioni e sala radio, dormitorio e altro: è stata individuata quindi un’area in via Libertà di proprietà dell’amministrazione comunale, idonea per la realizzazione di un edificio a due piani, di cui uno interrato uso magazzino e rimessa e uno a piano rialzato per la sede e le attività connesse".

Sonia Ronconi