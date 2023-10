Protezione civile a Bovisio Masciago: addestramento col gioco dell'oca

Oggi anche Bovisio Masciago partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile“. Per scoprire come si può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento in collaborazione con l’Oratorio Padre Monti dalle 15 alle 18. Oltre al punto informativo, l’esposizione di mezzi e attrezzature, anche quest’anno c’è un appuntamento speciale: bambini e adulti saranno chiamati a giocare al gioco dell’oca vivente per imparare insieme le buone pratiche di protezione civile. La giornata, che chiuderà la Settimana nazionale della protezione civile, porterà migliaia di volontarie e volontari ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. "Formare ed informare i cittadini è una parte importante della prevenzione. Ringrazio i volontari che saranno in piazza e tutti i cittadini che vorranno partecipare alle iniziative", il commento del sindaco Giovanni Sartori. “Io non rischio“ è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

