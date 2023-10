Prolungamento Metro 2. Il Pd tenta di accelerare

Dopo la doccia fredda sui tempi per vedere la prima corsa, non se ne parla prima di otto anni, il Pd in Regione approva con riserva una mozione della maggioranza di centrodestra sul piano economico del prolungamento della Linea 2 del metrò a Vimercate. Tre le questioni aperte, secondo il consigliere brianzolo dem Gigi Ponti: "Il tempo, non possiamo sprecarne altro; la scarsità delle risorse a disposizione, 1,4 milioni, mentre ne servirebbero almeno il doppio; e il rincaro dei costi dell’infrastruttura che dai 380 milioni della stima iniziale sono lievitati a 595: ben oltre il 20% fisiologico dovuto agli aumenti delle materie prime". Nonostante i problemi, "bisogna fare un passo avanti - dice - Sono più di 20 anni che il territorio aspetta i vagoni in arrivo da Cologno Nord, ma ci sono ancora troppi intoppi". La perplessità del gruppo nell’approvare il documento "riguarda il nesso con la ‘tratta D’ di Pedemontana che non condividiamo, ma sulla metropolitana abbiamo sottolineato la necessità di ascoltare tutti al più presto in commissione Trasporti e infrastrutture".