Progetto Polis: appuntamenti anche in Posta

Ora per ottenere il passaporto c’è anche il Progetto Polis. È possibile prendere appuntamento agli uffici postali di Monza, Barlassina, Ceriano, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago, Ronco, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano, Veduggio, Verano, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta. Il cittadino residente o domiciliato nella provincia e in uno dei Comuni abilitati potrà presentare la propria istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, in uno di questi sportelli abilitati di Poste Italiane con l’ulteriore possibilità di optare anche per la consegna del documento al proprio domicilio o residenza. Gli operatori dell’ufficio postale procederanno all’identificazione, alla rilevazione delle impronte dattiloscopiche, all’acquisizione della firma grafometrica e alla legalizzazione della foto. L’istanza e la documentazione acquisite dall’ufficio postale verranno poi trasmesse all’Ufficio passaporti che provvederà a rilasciare il documento.

La richiesta di passaporto per i minori di 12 anni si può invece presentare direttamente nei Comuni di Agrate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio, Cavenago, Ceriano, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano, Villasanta e Vimercate. Questi Comuni effettuano il servizio di acquisizione delle istanze dei minori e la successiva consegna del passaporto ai legali rappresentanti degli aventi diritto.

S.T.