Progetto Legalità. Un premio a quattro scuole

Gli Istituti superiori Enzo Ferrari di Monza e Meroni di Lissone e le Scuole secondarie Don Milani di Seregno e Maria Gaetana Agnesi di Varedo sono in Brianza i vincitori del Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità. I partecipanti di 41 scuole della Lombardia sono stati premiati all’Auditorium Gaber del Consiglio Regionale della Lombardia, alla presenza del suo presidente Federico Romani e della presidente dell’Associazione in memoria delle Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi. Il progetto, organizzato in collaborazione con le Forze dell’Ordine e Armate – polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, aeronautica, marina militare e polizia penitenziaria – ha coinvolto più di 10mila studenti con lezioni interattive, open day e webinar, ma soprattutto con tanta voglia di imparare e fare la differenza in tema di legalità e sicurezza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato un nuovo Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere interventi di informazione e formazione su queste tematiche e il progetto ha ottenuto il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. Durante l’evento è stato presentato anche il nuovo programma per l’anno scolastico 2024/25. Le scuole torneranno in campo per affrontare nuove sfide, con attività e percorsi ancora più coinvolgenti. Dalla lotta alle dipendenze alla sicurezza online, i temi trattati continueranno a essere di grande attualità, perché la legalità non va mai fuori moda. Oltre alla Legalità si parlerà anche di Giustizia, grazie al nuovo modulo realizzato dall’Associazione Vittime del Dovere e Francesco Lupia, magistrato al Tribunale di Tivoli.

S.T.