Profumeria Meroni, l’essenza della storia

Due negozi, un’unica passione. Quella legata ai profumi. Una passione che viene da lontano, perché Andrea e Gianpietro Meroni, titolari rispettivamente delle profumerie di via Carlo Alberto 23 e di via Mantegazza 8, sono figli di Giovanni, classe 1932, morto nel luglio 2022. Giovanni Meroni aveva iniziato giovanissimo a lavorare nella profumeria “Rinnovamento“ di via Italia, gestita da Enrico Tagliabue. Nel 1955 il grande passo: Meroni senior si mette in proprio e apre un negozio in via Carlo Prina 45. Nel 1969 lo ingrandisce e le vetrine diventano quattro. L’attività si espande con le nuove sedi di via Mantegazza, inaugurata nel 1989 e di via Carlo Alberto, aperta nel 1999. Quest’ultima è appunto gestita da Andrea Meroni, 54 anni, laureato in architettura. "Ho iniziato a lavorare con mio padre – ricorda Andrea – appena terminato il servizio militare, a 20 anni. Papà aveva un grande passione per questo lavoro. Fino a che ha potuto veniva qui, stava a chiacchierare con i clienti che conosceva. Poi si spostava nel negozio di via Mantegazza. Per lui era il giro sabbatico delle due chiese. In pratica, due aziende diverse, stessa famiglia. Mio fratello Gianpietro ha fatto domanda affinché a entrambi i negozi venga riconosciuta la qualifica di attività storica". Un’attività portata avanti per decenni da Giovanni Meroni e dalla moglie Anna, 90 anni. Ora la Profumeria Meroni fa parte del Carlo Alberto District. "Il nostro obiettivo – precisa Andrea – è fare rete d’impresa per vivacizzare questa via e farne sempre più il salottino del centro di Monza. Vogliamo servire al meglio la nostra clientela riqualificando la via e allestendo iniziative, anche solidali".

La clientela, del resto, negli ultimi anni è molto mutata. "Ultimamente – riconosce Andrea Meroni – il flusso di turisti, sia stranieri sia italiani, è aumentato. In precedenza l’arrivo di turisti in città era dovuto principalmente all’autodromo e alle sue manifestazioni. Ora, invece, sono poli attrattivi anche il Duomo, la Villa Reale e i musei cittadini. Lo scopo del Carlo Alberto District è pure quello di intercettare sempre di più questo nuovo flusso turistico". La Profumeria Meroni può contare su una clientela fedelissima di fascia medio-alta. La scelta spazia su circa 20mila prodotti. "Quest’anno – precisa il titolare – il negozio taglia il traguardo del 25esimo anno di attività. Ci sono famiglie che si servono da noi da generazioni. Facciamo anche consegne a domicilio in città e effettuiamo spedizioni. Noi seguiamo corsi di aggiornamento sui prodotti per essere in grado di dare le risposte appropriate. Con alcuni clienti, dopo tanti anni, si è anche sviluppato un rapporto di amicizia".

Gianni Gresio