Processo Federale a Maccarani e Tishina, Prossima Udienza il 7 Luglio a Roma

Udienza online, ieri, per il processo presso la Procura Federale nei confronti di Emanuela Maccarani e la sua assistente Olga Tishina. Un’udienza intelocutoria, con passaggi formali per discutere sull’ammissibilità degli atti. Difesa e controparte hanno chiesto di sentire altri testimoni. La prossima udienza il 7 luglio a Roma, quando si entrerà di nuovo nel merito delle accuse nei confronti delle due tecniche della Nazionale, cioè "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici".

Ale.Cri.