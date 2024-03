Prevenzione, l’ultima frontiera. Con la sonda Mammotome Ex addio ai noduli senza bisturi

Arriva alla Breast Unit dell’Irccs San Gerardo un nuovo strumento ad alta tecnologia per la rimozione dei noduli al seno che in molti casi può evitare l’intervento chirurgico. Si tratta della sonda Mammotome EX, un sistema di prelievo avanzato, progettato per offrire precisione, affidabilità e comfort sia per la paziente, sia per l’operatore: offre la possibilità di rimuovere maggiori quantità di tessuto rispetto alle normali procedure di prelievo finora disponibili.

Lo scopo è quello di contribuire a una diagnosi più precisa ed accurata nei casi dubbi e la possibilità di rimuovere interamente noduli benigni della mammella con dimensioni fino a 6 centimetri. Questa procedura è indicata dopo una valutazione congiunta tra il radiologo esperto di senologia e il chirurgo senologo, per scegliere i casi dove l’utilizzo del Mammotome EX è la migliore opzione per la paziente.

Il San Gerardo è il primo ospedale pubblico in Lombardia ad avere lo strumento, donato alla struttura di Diagnostica Senologica dall’Associazione “PerLe Noi“, presieduta da Alessia Redaelli, che supporta le attività di diagnosi e cura a favore dei pazienti che si rivolgono alla Breast Unit. L’impiego dell’apparecchiatura è stato presentato a Vienna al Congresso europeo di Radiologia, a cui hanno partecipato la dottoressa Anna Abate, responsabile della struttura di Diagnostica senologica, e il dottor Riccardo Giovanazzi, direttore della Chirurgia senologica e della Breast Unit. "La lotta contro il tumore al seno implica trovare soluzioni sempre innovative per la diagnosi precoce ed il trattamento più efficace – sottolinea il dottor Giovanazzi – Normalmente i noduli benigni della mammella vengono asportati, quando indicato, con una procedura di chirurgia day hospital che richiede un accesso chirurgico con incisione della mammella. L’impiego di Mammotome EX permette l’asportazione del nodulo tramite un piccolo foro della cute, in regime ambulatoriale con anestesia locale. La valutazione congiunta tra chirurgo senologo e radiologo esperto in senologia è fondamentale nella selezione della paziente che può essere candidata all’asportazione con Mammotome EX invece che a chirurgia open".