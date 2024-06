Premiati i Cavalieri di tutti i giorni. Medaglia al merito all’eroe di Seveso

Sono undici i brianzoli che ieri hanno ricevuto dalla prefetta Patrizia Palmisani le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica, la medaglia d’argento al merito civile e una onorificenza pontificia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro.

Marco Gallarino (Lissone) ha ricevuto l’ onorificenza di Cavaliere, come Pasquale Griesi di Cesano Maderno, Carlotta Maggioni (Bellusco), Carlo Miosi (Varedo), Marta Mondonico (Aicurzio), Angelo Origgi (Albiate), Carlo Piu (Limbiate), Umberto Trope (Seregno), mentre Maurizio Rota (Agrate Brianza) è stato nominato Ufficiale. Alla memoria di Carlo Galante (Seveso) è stata conferita la medaglia d’argento al merito civile, mentre a Daniele Concavo (Carate Brianza) il titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre. Per Carlo Galante, come racconta la figlia Elsa, è stata la famiglia a chiedere un riconoscimento: l’uomo il 10 luglio 1976 a Seveso, durante il servizio all’Icmesa, accortosi del malfunzionamento del sistema di controllo di un reattore, non curante del fumo tossico è entrato nella zona dell’esplosione con un respiratore per azionare le apparecchiature dell’acqua di raffreddamento, fermando la combustione. "Molti non si aspettavano questo riconoscimento – ha sottolineato il sindaco Paolo Pilotto – hanno agito spinti da senso del dovere, passione e desiderio di migliorare la propria città".

È il caso di Umberto Trope, comandante della polizia locale di Seregno, impegnato nella formazione, nel contrasto allo spaccio di droga e nel 2016 allo sciacallaggio nei comuni alluvionati dell’Emilia Romagna. Maurizio Rota, fondatore di Micromax e oggi presidente del gruppo Esprinet, è da sempre impegnato nel volontariato con Croce rossa italiana. Pasquale Griesi, assistente capo della polizia di Stato, ha preso parte a iniziative di volontariato durante la pandemia, collabora con gli Ordini dinastici, il Fai e la Protezione civile. Carlotta Maggioni è tecnica giuridica del settore Energia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell’Ambiente. Marta Mondonico è un’imprenditrice nel settore vinicolo; mentre Carlo Miosi, maresciallo dei carabinieri di Desio ha sventato una rapina, preso parte a un’indagine per l’arresto di 12 narcotrafficanti e contribuito all’arresto dell’autore di una violenza sessuale su un minore. Angelo Origgi è presidente dell’Associazionre Anziani Argento vivo, mentre Daniele Concavo è avvocato, scacchista professionista e general counsel delle palestre FitActive.