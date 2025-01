Pratiche online. Ora arrivano i tutor digitali

Addio ansia da pratiche on-line, l’amministrazione sempre più in rete prova a non lasciare indietro nessuno. A Concorezzo da oggi entra in servizio il Tutor digitale, l’esperto che ogni giovedì mattina aiuterà i cittadini a portare a termine richieste e pagamenti tramite computer e connessione. Nel suo ufficio, al piano terra del Comune, aiuterà chi ha dubbi o difficoltà nell’accesso e nella gestione informatica di tributi, anagrafe spid, mensa, iscrizione ai bandi. Anche i professionisti potranno ottenere la consulenza.

"Non vogliamo che l’innovazione crei una barriera per le fasce più fragili della popolazione - dice il sindaco Mauro Capitanio - Grazie a questa figura preparata al compito da Afol, l’agenzia per il Lavoro, gli utenti saranno accompagnati passo dopo passo nelle loro necessità. Un modo concreto per aiutare i cittadini nella transizione digitale dei servizi in modo inclusivo".

Il Tutor si affianca allo Sportello di facilitazione digitale aperto tutti i pomeriggi al Centro Pensionati. Qui, si supera il divario informatico grazie alle lezioni sull’accesso ai social, o al fascicolo sanitario elettronico. La filosofia è la stessa in entrambi i casi. Inaugurato in autunno, allo sportello si sono rivolti in tanti: 190 le ore complessive dedicate fin qui a supportare gli over 60 che devono attivare la carta d’identità elettronica, o la Pec, la posta certificata, compilare un curriculum, consultare siti e verificare la situazione Naspi, il sussidio di disoccupazione.

"È un bene che l’amministrazione abbia deciso di avviare questo tipo di prestazione anche all’interno degli uffici comunali - sottolinea Cristina Pasquini, direttore Area politiche del lavoro e della formazione di Afol -. La sua presenza sarà di grande supporto ai concorezzesi in difficoltà".

