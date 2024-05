Esplosione alle poste di Brugherio: nella notte l’assalto alla filiale di piazza Giovanni XXIII

Un boato nella notte di Brugherio. Il sonno della cittadina brianzola da circa 35mila abitanti è stato bruscamente interrotto da un frastuono intorno alle 2:30 di notte. L’origine del rumore, un’esplosione provocata da alcuni malviventi negli uffici delle poste.Lo scoppio è avvenuto nella filiale di piazza Giovanni XXIII provocando danni ingenti: in frantumi le vetrate, tetto imploso all'interno, mobili e sedie scagliati di decine di metri. Completamente distrutto il vano del postamat. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Brugherio e Monza, con il reparto scientifico e i vigili del fuoco. In giornata sono iniziati anche i lavori per la messa in sicurezza della struttura.