Rapinatore in azione alle Poste travestito da operaio al lavoro: nessuno si è accorto di nulla

Giubbetto arancione catarifrangente da operaio addosso, cappello in testa, sciarpa e pistola, rapinatore solitario in azione alle Poste di via Dante: ieri mattina è stato protagonista di un colpo mordi e fuggi allo sportello, silenzioso quanto rapido. Il bottino, a quanto risulta dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, esiguo: circa 300 euro in contanti. Le indagini sono in corso, come le ricerche del rapinatore, dileguatosi a piedi una volta uscito dagli uffici e scomparso. Tutto si è consumato intorno alle 11, in Posta gli sportelli aperti e vari utenti in attesa o intenti in operazioni. L’uomo sarebbe entrato normalmente mescolato ad altri cittadini. Raggiunto rapidamente uno sportello libero, con bavero e sciarpa sollevati sul volto, avrebbe all’improvviso mostrato all’impiegata la pistola sotto il giubbino, non si sa se vera o giocattolo, e intimato a bassa voce, a suon di minacce, la consegna del denaro disponibile. Ottenuti i soldi, subito la fuga a piedi, mentre la donna dava l’allarme e scattava l’sos alle forze dell’ordine. In pochi, durante la rapida sequenza, si sarebbero resi conto di quanto accadeva. Poco dopo l’arrivo sul posto delle pattuglie dei carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza dei presenti e avviato le ricerche, sino a questo momento senza esito: del malvivente e dei soldi nessuna traccia. Dopo il colpo una prima stima del bottino, che, come si diceva, ammonterebbe a poche centinaia di euro.

Gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi utili all’identificazione del soggetto.

M.A.