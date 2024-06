Posati i mattoni dello sport nelle scuole

Aria di rinnovamento per le palestre delle scuole monzesi. Nel corso di questa estate per 4 di loro ci saranno lavori di adeguamento normativo per Ats e Vigili del fuoco. La giunta ha approvato i lavori per la scuola media Zucchi, dove ci saranno interventi in entrambe le palestre, sia quella grande di basket, che quella piccola destinata più che altro alla pallavolo. Oltre al cambio della pavimentazione si procederà con opere di smontaggio e smaltimento delle attrezzature sportive dismesse, e la fornitura e posa di un nuovo impianto da pallacanestro e di nuove reti parapalloni, per un valore complessivo di 31.145 euro. Oltre alla Zucchi, nel corso dell’estate sarà cambiata la pavimentazione e saranno rinnovate le tribune della scuola media Ardigò, dove la capienza sarà di 440 posti, più altri 4 per persone diversamente abili. Alla scuola elementare Tacoli verrà invece sostituita la caldaia, intervento atteso da tempo. In ultimo sono in corso i lavori di rinnovamento della palestra della scuola media Bellani, che dovrebbero finire entro Natale. La ristrutturazione si accoda al più ampio intervento di totale ristrutturazione del plesso scolastico, che innoverà totalmente l’aspetto della scuola e il cui cantiere partirà a inizio 2025, rendendola ad alto rendimento energetico (per un investimento di 11 milioni di euro). "La nostra è una risposta all’esigenza delle scuole e delle società sportive di avere palestre a norma e rinnovate negli spazi – commenta l’assessora allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti –. In tutto con questi nuovi lavori estivi, saranno 10 i cantieri per impianti sportivi aperti in contemporanea in città, tra cui quelli di plessi importanti come il Sada e la Piscina Pia Grande".

A.S.