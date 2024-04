Porte aperte. I tesori di Varedo si trasformano in show-room

La settima edizione di Alcova, piattaforma internazionale per il design contemporaneo, aprirà al pubblico dal 15 al 21 aprile nel contesto inedito di due iconiche ville della Brianza, Villa Bagatti Valsecchi e Villa Borsani. Nell’ambito della settimana del Design milanese, Alcova proporrà progetti di designer, gallerie, aziende, istituzioni e scuole.

Gli ambienti delle ville, dal forte carattere architettonico, rispettivamente modernista e barocco lombardo, ospiteranno i progetti selezionati da Alcova generando accostamenti sorprendenti. Le porte delle due dimore, per la prima volta, si apriranno ad accogliere il grande pubblico, invitandolo a interrogarsi su un tema sempre centrale per Alcova: quello dell’abitare, che quest’anno si dispiegherà nella sua complessità attraverso due contesti domestici.

Tra gli oltre 70 espositori, Alcova vedrà il ritorno di designer che accompagnano il progetto dagli albori, contribuendo al suo successo, insieme a novità assolute: il panorama spazia da designer di spicco e collaborazioni con grandi brand internazionali a company emergenti fino alle giovani promesse di scuole internazionali. L’approccio sarà stimolato dai contesti fortemente caratterizzati delle due ville. Dalla installazione di arte pubblica di Objects of Common Interest che abita il grande parco di Villa Bagatti Valsecchi, all’intervento ad hoc dell’architetto giapponese Junya Ishigami per la galleria Maniera nella ex-ghiacciaia nascosta nel verde dello stesso parco. Dagli arredi di Atelier de Troupe in mostra sulla scala di Villa Borsani, alla curiosa installazione di Sema Topaloglu Studio in uno dei bagni della medesima villa, fino al dialogo che Fabian Freytag instaura nel particolarissimo bar progettato da Osvaldo Borsani.

L’intero Loggiato delle Scuderie di Villa Bagatti Valsecchi ospiterà un’altra novità: l’Alcova Design Shop. Un’installazione progettata con materiali di recupero dove verranno esposti molti degli oggetti presentati online da Alcova, ma anche tante novità degli espositori di questa edizione. Oggetti con diversi usi e dimensioni saranno in vetrina con l’intento di promuovere in modo ancora più diretto il design contemporaneo. Tra gli altri, si troveranno progetti inediti.