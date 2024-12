Portavano rifiuti illeciti in discarica. Due “spalloni“ della spazzatura denunciati

SEREGNO

La polizia locale ha intercettato un autocarro coinvolto, da tempo, in un’attività di trasporto illecito di rifiuti. Circa venti giorni prima, gli agenti vicino a una piattaforma ecologica hanno notato un veicolo carico di rifiuti di vario genere (mobilio, materiale ferroso e ingombranti), con a bordo due persone. è emerso che il veicolo quotidianamente si dirigeva in discarica rivelando un’attività imprenditoriale abusiva. Il veicolo è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati per trasporto illecito di rifiuti e porto di oggetti atti a offendere (una lama di 30 centimetri nell’abitacolo).