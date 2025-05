Porada, il Comune replica alle accuse di Trezzi. Parco ripulito dai rifiuti e verde sempre curato

Nessun disservizio e soprattutto nessun disinteresse o incapacità di gestione del parco della Porada tanto che, a tutt’oggi, continua a essere un punto di riferimento per tantissime persone, non solo seregnesi. In Comune non sono state accolte con piacere le accuse di Edoardo Trezzi (consigliere della Lega), che in occasione del primo weekend di maggio aveva documentato la situazione del polmone verde cittadino. Trezzi, in particolare, evidenziava due situazioni di disagio, con tanto di documentazione fotografica. La prima era caratterizzata dall’erba alta. Per lui una situazione di incuria e una mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione. La seconda criticità era invece dovuta alla presenza di numerosi rifiuti. In particolare i cestini stracolmi, rifiuti a terra e anche sul prato. L’esponente della Lega raccontava anche il suo disagio nell’avere assistito alla scena dell’arrivo dei ragazzi del Don Orione, costretti a sedersi sulle panchine in prossimità dei rifiuti. Per lui, visto che il servizio di igiene urbana era sospeso soltanto nella giornata di giovedì 1 maggio, la necessità di un intervento nella mattinata di venerdì 2 era anche preventivabile da un’amministrazione comunale attenta. Dal Comune osservano che Trezzi probabilmente si è recato al parco della Porada nella primissima mattinata. Tutta l’area alle 9.30 era ripulita dai rifiuti. Gli operatori hanno dovuto svolgere il servizio nelle aree stabilite della città e, in un orario comunque utile per la cittadinanza e per gli utenti in generale, hanno consegnato un parco in ottime condizioni.

Diverso il discorso per quanto riguarda la gestione del verde. Dal Comune fanno sapere che l’area è tenuta costantemente sotto osservazione. Quest’anno il parco è già stato oggetto di un primo intervento di sfalcio per garantirne la corretta manutenzione e consentire a migliaia di persone di poter godere ore spensierate in mezzo al verde. Forse non tutti sanno però che il parco della Porada ingloba anche aree di proprietà dei privati, per quanto siano a uso pubblico. A questi privati è rimasta la possibilità di utilizzare le loro aree in modo compatibile con quella che è la gestione del parco e con le sue attività. Nei prossimi giorni il verde di competenza comunale vedrà di nuovo all’opera gli addetti per il taglio dell’erba. Con questo, forse, si taglieranno anche le polemiche.

Gualfrido Galimberti