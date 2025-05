Ponte S.Michele e tangenziale. Serve un piano

"Servono un tavolo di confronto sul ponte San Michele e la Tangenzialina di Bernareggio". Il nuovo viadotto sull’Adda fra Paderno e Calusco avrà un impatto diretto sul traffico nel Vimercatese, al confine con la nuova opera: da mesi i comuni della zona chiedono di aprire il dialogo e per ridisegnare il traffico pesante nella Brianza Est "sarà essenziale anche il bypass bernareggese", dice il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia). "Il nuovo ponte avrà ricadute importanti per le Province di Monza, Bergamo e Lecco – sottolinea –. Credo si debba porre attenzione alla viabilità dei mezzi realizzando la tangenzialina di Bernareggio, che dalla parte nord del paese condurrebbe a est del Comune sconfinandoo in Aicurzio per poi ricollegarsi sulla Sp177 all’altezza del cimitero, o alla rotonda nella zona industriale. Un modo per eliminare i flussi dal centro".

"Penso serva un tavolo di lavoro con le istituzioni coinvolte da questo progetto al quale siedano i Comuni, le Province e i consiglieri regionali del territorio – aggiunge il forzista –. Solo così potremmo approfondire tutte le esigenze di chi vive ogni giorno quest’area cercando di ridurre l’impatto del cambiamento sulla viabilità locale". Fra gli obiettivi c’è anche quello "di riuscire a ripristinare le corse dei treni che portano da Bergamo a Milano che a oggi si interrompono a Ponte San Pietro per potenziare la linea ferroviaria che transita sul viadotto a partire da Carnate". Tre le opzioni per portare avanti il cantiere, "il dibattito pubblico si aprirà il 22 maggio, alle 10, in Regione. L’incontro si terrà al Belvedere Berlusconi". Mentre sul sito www.dpnuovopontesanmichele.it è possibile consultare la documentazione. Bar.Cal.