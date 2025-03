Poetry slam, secondo round. Sperimentale sfida a parole

È in arrivo domani, alle 20.30, al Binario 7, il secondo round del contest di improvvisazione poetica “Ring rap poetry slam 2025” che offre un format completamente nuovo e sempre più sperimentale. Si parte da una sfida tutti contro tutti, per arrivare a concludere la serata con una sfida, nessuno contro nessuno, dove poeti, pubblico, regia… improvvisano tutti insieme in una creazione corale e collettiva. Come dichiara Dome Bulfaro, direttore artistico e Maestro di cerimonia dello spettacolo: "Ho voluto mettere sul ring della poesia tutte le possibilità di sperimentazione con la parola. Poeti-slammer, rapper e altri creativi si sfidano a suon di versi improvvisati". SI gara Squadra L’Aquila: Matteo Di Genova - Viola Margaglio - Federico Colapicchioni; Squadra del Teato Vigentino di Milano: Isabella Cremonesi, Lorenzo Pappalardo, Carlo Pignataro; Squadra MiBoVe: Antonio Amadeus Pinnetti - Mc Nill - Francesca Pase Due gli ospiti speciali: Ora (collettivo sonoro di Trieste) e Nicolas Cunial (poeta e fighter di Muay Thai). Finalissimail 17 aprile.

C.B.